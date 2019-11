Santi Terranova "stoppa" la cittadinanza ai figli delle stelle: "Non è possibile a persone non più in vita"

Secondo il Direttore generale del Comune di Trieste, Santi Terranova, "il conferimento della cittadinanza onoraria" agli agenti di Polizia Matteo Demenego e Pierluigi Rotta uccisi lo scorso 4 ottobre all'interno della Questura giuliana, "non è possibile" in quanto "persone fisiche non più in vita". La comunicazione rivolta ai firmatari della mozione presentata e approvata dal Consiglio comunale il 14 ottobre, è datata 18 novembre e menziona chiaramente l'impossibilità di conferire la cittadinanza ai due "figli delle stelle", pur lasciando uno spiraglio per quanto riguarda future commemorazioni a memoria degli stessi.

"Ai sensi dell'articolo 72, comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale - si legge - si comunica che gli agenti della Polizia di Stato [...] verranno ricordati con iniziative da definire, nell'anniversario del tragico evento, in quanto, ad avviso dello scrivente, non è possibile il conferimento della cittadinanza onoraria a persone fisiche non più in vita". Un cavillo burocratico che ha il profumo di una beffa per le stesse famiglie di Rotta e Demenego e, evidentemente, anche per il Consiglio comunale. Dopo la mozione presentata infatti l'approvazione era stata unanime.