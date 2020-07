Show durante l'addio al celibato: italiano vestito da Gesù arrestato per atti osceni

Un addio al celibato con finale inatteso: travestito da Gesù si lascia travolgere dai fumi dell'alcol e mostra le parti intime a una donna con figlio minorenne al seguito. Come riporta la voce del Popolo è successo a Rovigno in pieno centro, protagonista un 43enne italiano che festaggiava con una decina di amici, travestiti da centurioni romani. Il tutto ha preso una piega più goliardica del previsto, anche perché all'uomo sono stati trovati 1,71 g/l di alcol nel sangue. La madre ha chiamato la polizia e "Gesù" è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

