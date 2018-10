Muore per overdose di eroina a 16 anni, Fedriga: "Siamo vicini alla famiglia"

"Quanto accaduto a Udine, con il ritrovamento nei bagni della stazione ferroviaria di una sedicenne di Palmanova morta, sembra per overdose di eroina, rattrista e preoccupa l'intera comunità del Friuli Venezia Giulia che istituzionalmente rappresento". È un Massimiliano Fedriga preoccupato quello che ieri, poco dopo aver appreso la notizia della tragedia che ha colpito la città di Udine, si è messo in contatto con il questore di Udine, Claudio Cracovia, per essere aggiornato sullo stato delle indagini.

"Aveva una vita davanti a sé"

"Siamo vicini e solidali con la famiglia della giovane palmarina - aggiunge Fedriga -perché di fronte a certi drammi si deve aprire un'immediata verifica dei fatti ma, al contempo, va compreso e rispettato il lutto di chi ha perso una persona amata che avrebbe potuto e dovuto avere una vita davanti". "Desideriamo tutti - conclude il governatore - sempre maggiore sicurezza e vigilanza sul nostro territorio per contribuire ad evitare le tragedie della droga che, purtroppo, stavolta sono arrivate a stroncare una minorenne di questa regione".

Gli ultimi dati in regione

Il caso della ragazza sedicenne trovata morta nei bagni della stazione di Udine rappresenta, se confermata l'overdose, il secondo decesso per abuso di sostanze stupefacenti in Friuli Venezia Giulia nel 2018. I numeri, come avevamo riportato nell'articolo del 13 setembre 2018, riportano una situazione regionale sotto controllo. Lo scriviamo perché sappiamo che in giornata arriveranno da più parti le prime dichiarazioni politiche.