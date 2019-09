Colossale truffa auto di lusso: evasi 35 milioni in Italia, a Trieste sei "vittime"

Sono stati evasi oltre 35 milioni di euro nella colossale truffa emersa dall''operazione 'Cars lifting' condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone lo scorso mese di marzo. 1.329 le persone truffate in 97 province di tutta Italia e 20 le persone indagate. Si tratta di illeciti comessi nel commercio online di auto di lusso, in particolare a Trieste sono state sei le persone che hanno acquistato veicoli fraudolentemente immatricolati e/o "schilometrati" o vittime di truffe mediante vendite, con anticipi già corrisposti, per cui non è stata effettuata la consegna dell'autoveicolo. Il tutto per un controvalore di 197mila euro. In Friuli Venezia Giulia si parla in tutto di 188 persone, per un totale di oltre 5,5 milioni di euro. La provincia più implicata della regione è stata Udine (108 persone per oltre 3 milioni di euro), seguita da Pordenone (60 persone per quasi 2 milioni) e Gorizia (14 persone per quasi 400mila euro). Trieste, la meno colpita.

Un traffico di dimensioni colossali

L'inchiesta è stata condotta su delega della Procura della Repubblica di Udine, che ha disposto sequestri in Italia e all'estero per più di 5 milioni di euro. L'associazione commercializzava centinaia di auto di lusso di provenienza tedesca (Porsche, Mercedes, Audi, BMW), nella totale inosservanza degli obblighi fiscali. La struttura criminale era inoltre riuscita, presso alcuni uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Treviso, Latina, Roma e Palermo), a sottrarsi alle leggi "antievasive", tramite documenti falsi e firme contraffatte.