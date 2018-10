Barcolana: Rive chiuse e "no" a vetro e lattine per il concerto di Bob Sinclar

Barcolana e concerto di Bob Sinclar

Scattano da sabato 6 ottobre le ordinanze del Comune in occasione del concerto di Bob Sinclar. È previsto, infatti, il pienone in piazza Unità e non mancano alcuni accorgimenti. Tra i primi divieti scatta il "no" a vetro e lattine: nella serata del concerto dalle 18.00 alle 2.00 sarà vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine in tutti gli esercizi pubblici di piazza Unità e di Piazza Fonda Savio e non sarà possibile introdurre vetro e lattine all'interno dell'area dell'evento.

Anche quest'anno non mancano divieti di transito e di sosta e fermata che interesseranno per lo più la zona delle Rive: via del Mercato vecchio, via Cardorna, via Di Cavana, via Madonna del mare e via Diaz. Gli stessi entreranno in vigore anche durante la giornata di sabato 13.

Fino al 16 ottobre. vigeranno anche il doppio senso di marcia sul varco di accesso, posto davanti allo sbocco via Felice Venezian, che suddivide le aree demaniali da quelli di competenza del Comune e l' istituzione dell’obbligo di dare la precedenza per i veicoli che provenendo da piazzale

Marinai D’Italia, in transito sul varco, si immettono sulle rive.

Divieto di transito per tutti i veicoli, invece, dalle 17.00 di sabato 6 ottobre all'una di domenica 7, dalle 16.00 alle 18.00 di domenica 7 e dalle 10.30 alle 15.00 di domenica 14.00 in riva Del Mandracchio, riva Caduti Per l'Italianità e riva Tre Novembre.

Apertura viario tra le Rive e il Molo IV

Divieti fino all'11 novembre in occasione della temporanea apertura del collegamento viario compreso tra l’asse principale delle rive e l’accesso all’area di parcheggio del Molo IV . In particolare è stata revocata temporaneamente il divieto di circolazione istituito con ordinanza 002/2018 dd. 15.01.2018 ed è stato istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli con direzione dalla carreggiata principale di piazza Duca degli Abruzzi al varco di accesso al Molo IV con limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli.

Previsto anche il divieto di sosta e di fermata per tutti i veicoli su ambo i lati del collegamento viario tra la viabilità principale di piazza Duca degli Abruzzi ed il parcheggio antistante il varco di accesso al Molo IV per il tempo strettamente necessario all’ultimazione dei lavori in corso lungo la “bretella” .