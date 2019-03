Il "Parco Margherita Hack": la proposta della Lega Pensionati CGIL

Intitolare a Margherita Hack il parco che sorgerà al posto dell'ex caserma di Roiano: questa la proposta della Lega dei pensionati Cgil di Roiano, Gretta e Barcola. Il "Parco Margherita Hack" si troverà a 200 metri dalla sua abitazione in via Pratello e sorgerà dopo la ristrutturazione dell’ex caserma. Il progetto prevede la costruzione di un asilo nido di un boschetto con aree verdi con piante alberi di un centro di coesione sociale di una struttura leggera dedicata al mercato, oltre un parcheggio sotterraneo per circa 70 posti macchina.

Il progetto

L’esecuzione del progetto rientra nel programma di Riqualificazione Urbana Sviluppo Sostenibile, già finanziato con 7,8 milioni (Stato, Regioni e Comuni ex giunta Cosolini), l’obiettivo è quello di restituire agli abitanti 800 metri quadri finora inaccessibili. Per rispettare i tempi per la realizzazione si è resa necessaria la separazione in due fasi: in giugno 2017 la demolizione di tutti gli edifici (fase ultimata 18 mesi fa), e in agosto 2018 la seconda fase dei lavori. L’appalto si è esteso per ben oltre i 120 giorni previsti, i termini quindi sono da tempo scaduti. Gli abitanti di Roiano auspicano di poter vedere al più presto realizzato il progetto.

L'evento

I dettagli saranno illustrati in un incontro nella mattinata di oggi, 8 marzo 2019, in occasione della festa della donna, per rendere omaggio a una grande figura femminile. Interverranno l’astrofisico Pierluigi Selvelli (che introdurrà un ricordo personale dell’illustre scienziato), Antonella Bressi (segretaria della NCCDL), Giorgio Uboni (presidente del comitato direttivo SPI), Luisa Lea (segretaria del distretto altipiano carsico). L’iniziativa si svolgerà nell’area del centro Stock, presso il bar Mingardi dalle 11:30 alle 12:30.

Margherita Hack

Un’iniziativa per ricordare una scienziata tra le più importanti del mondo, membro delle più prestigiose società fisiche e astronomiche, direttrice del Dipartimento di astronomia dell’Università di Trieste e membro dell’Accademia nazionale dei Lincei. È stata direttrice dell’osservatorio astronomico di Trieste, prima donna a ricoprire questo incarico. Le sue capacità di divulgatrice l'hanno resa molto amata e stimata dalla comunità di Roiano, anche per la sua attività in campo sociale.