Piazza Hortis, Lodi: "Ennesimo episodio di vandalismo, approvata recinzione"

"Basta vandali in Piazza Hortis!" è immediato l'intervento su Facebook dell'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi dopo il filmato del vicesindaco Polidori. Il video, postato nella serata dell'11 ottobre, ritraeva dei giovani adulti nell'atto di dondolarsi sulle altalene di Piazza Hortis in orario serale, comportamento che ha scandalizzato e fatto infuriare un gran numero di utenti Facebook. Alcuni di questi hanno sollecitato il Comune a recintare la zona destinata ai bambini.

La risposta dell'assessore

Prontamente Lodi risponde: "In Giunta, su mia proposta, abbiamo approvato la nuova recinzione! Nell’immagine dell’assessore Polidori l’ennesimo episodio di vandalismo in un giardino riqualificato solo un anno fa. Ferma condanna a comportamenti del genere che ormai si verificano troppo spesso. Ieri in Giunta ho appunto presentato il progetto esecutivo per la recinzione del Giardino che è stato approvato dai miei colleghi. Ora come promesso potremo partire con la gara e preservare questo bel giardino, un bene di tutta la collettività!".