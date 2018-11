Caffè storici letterari: San Marco e Tommaseo tra le eccellenze italiane a Praga

Tra le eccellenze presentate all'Istituto italiano di cultura di Praga durante la mostra "Geoportale della Cultura Alimentare", ci sono anche il Caffè San Marco e il Caffè Tommaseo di Trieste! La mostra, che domani 15 novembre inaugurerà a Praga alle 18.00, parlerà - tra i prodotti e i luoghi dell'eccellenza italiana, anche dei caffè storici letterari, veri e propri beni comuni che hanno contribuito a dare qualità al tessuto urbano, mantenendo in vita lo spirito ella civiltà europea.

L'iniziativa, che proseguirà anche a Stoccolma, Oslo e Berlino, è stato organizzato dal Ministero per i Beni e le attività culturali italiano (MiBAC) che opera, attraverso l'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia (ICDe), per la valorizzazione in Italia e all'estero dei beni materiali e immateriali e delle diversità culturali presenti sul territorio