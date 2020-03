Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, il camion della Protezione Civile in piazza Unità (VIDEO)

Il video è stato pubblicato su Facebook dal vicesindaco Paolo Polidori: "State a casa se non per motivi di lavoro, assoluta necessità o motivi di salute! Ecco la Protezione Civile di Trieste che diffonde con l’altoparlante il messaggio con le prescrizioni per evitare il contagio"