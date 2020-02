Coronavirus, quarantena per oltre 40 studenti a Pola: erano al carnevale di Venezia

Quarantena per 42 studenti del Ginnasio di Pola: hanno partecipato al carnevale di Venezia. Nel centro storico della città lagunare, infatti, si sono registrati tre casi di positività al Coronavirus Covid - 19. Si tratta di due 88enni ricoverati all'ospedale San Giovanni e Paolo e una terza paziente anziana diagnosticata nello stesso nosocomio, ora trasferita. Come riporta La Voce del Popolo, in base alle nuove disposizioni dell’Istituto per la salute pubblica, le persone che hanno soggiornato in Lombardia e Veneto dovranno rimanere a casa in isolamento per almeno due settimane. La responsabile del Servizio di epidemiologia dell’Istituto per la salute pubblica della Regione istriana Jasna Valić ha specificato che “L’isolamento significa non soltanto non andare a scuola, ma soprattutto non uscire di casa”.

Il preside: "Ho visto altri turisti croati"

Il preside del Ginnasio, Filip Zorićić, ha confermato alla testata online Regional Express che 42 ragazzi e 4 professori sono stati messi in quarantena. La comunicazione dell’Istituto regionale per la salute pubblica avrebbe raggiunto il preside pochi minuti dopo la mezzanotte, poi ai genitori e ai professori è stato detto di non lasciare le proprie abitazioni. Il viaggio di ritorno sarebbe avvenuto in "assoluta tranquillità", ma il preside ha dichiarato di aver visto a Venezia altri autobus provenienti dalla Croazia e non solo di scolaresche, ma anche di semplici turisti. "Secondo me - dichiara Zorićić -, questo può essere un problema, perché sarà più difficile rintracciarli rispetto alle nostre comitive fatte di alunni della stessa scuola”.