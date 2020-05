Rotta balcanica, 29 migranti rintracciati a Dolina

Poco meno di una trentina di migranti tutti di nazionalità afghana e pachistana sono stati rintracciati questa mattina dalla Polizia di Frontiera e dai militari dell'esercito nel territorio di Dolina. Il rintraccio è avvenuto in due momenti distinti. Il primo gruppo, di 10 persone, è stato individuato e fermato verso le 5:30 mentre il secondo, di altre 19 persone, è stato rintracciato verso le 8. Le 29 persone attualmente si trovano a Fernetti per le operazioni di identificazione e per le visite sanitarie a carico del 118. Ancora non si sa se tra loro vi siano minorenni, né se abbiano richiesto la protezione internazionale.

Nelle ultime settimane la frequenza degli arrivi dalla rotta balcanica si è intensificata, portando ad oltre 400 le persone giunte a Trieste attraverso i boschi a ridosso della città. La maggior parte dei rintracci è avvenuta questa settimana, con un gruppo di circa 160 migranti arrivati in Italia a più riprese nella giornata di martedì 12 maggio.