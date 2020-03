Spacciava marijuana a san Giovanni: arrestato 19enne

Nel corso del fine settimana, gli agenti della Squadra Mobile, a seguito di un controllo effettuato nel rione San Giovanni, hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana un triestino di 19 anni. Il giovane, nel pomeriggio di venerdì 21 febbraio scorso, è stato notato dagli operatori della Squadra Mobile, lungo la via Giulia mentre veniva avvicinato da alcuni ragazzi, tra i quali dei minorenni. Dopo aver confabulato tra loro per alcuni secondi, il primo ha cominciato a camminare seguito dal gruppetto che procedeva con aria circospetta.

La perquisizione

Una volta fermato, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di 15 involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di oltre 30 grammi nonché la somma in contanti di oltre 300 euro suddivisa in banconote di vario taglio. La perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha consentito, inoltre, di rinvenire ulteriori 35 grammi circa di marijuana occultati, nonché un bilancino di precisione. Per tali motivi, il giovane, al termine degli atti di rito, è stato tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini.