Hollywood arriva a Rovigno, Salma Hayek: "Un posto magico"

La produzione hollywoodiana che tanto interesse aveva scatenato a Trieste per la presenza delle star americane arriva anche a Rovigno. In questi giorni infatti, The Hitman's Wife's Bodyguard, il film che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2020, sta girando alcune riprese nella cittadina istriana. Tra gli attori principali della pellicola, come già annunciato in questo articolo, ci sono Morgan Freeman, Antonio Banderas, Salma Hayek e Samuel Lee Jackson.

Le foto su Instagram

Proprio l'ultima coppia di attori ha voluto condividere, via Instagram, le bellezze di Rovigno. "Una location magica" ha scritto la Hayek, facendo eco a Jackson che gli scorsi giorni aveva pubblicato alcune foto della città di Sant'Eufemia vista da val di Bora. La pellicola verrà girata nei prossimi mesi tra l'Istria e Trieste e c'è grande attesa nel capoluogo regionale del Friuli Venezia Giulia, per il casting delle comparse.

Ad occuparsi del reclutamento sarà Galaxia Casting. Si cercano in particolare donne e uomini tra i 25 e i 50 anni di bella presenza e veri camerieri.