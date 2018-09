Tv: la Rai sotto la città per documentare la "Trieste nascosta" (FOTO)

In questi giorni non risulta essere difficile imbattersi con una troupe televisiva, in alcuni punti "misteriosi" della città. Per una puntata su Trieste, o per meglio dire "sotto" Trieste, cinque operatori della RAI stanno documentando quanto viene a trovarsi al di sotto di via e piazze.

Dall'acquedotto ai torrenti

Assieme agli speleologi della Società Adriatica di Speleologia e del Club Alpinistico Triestino, si stanno riprendendo cunicoli, bunker e acquedotti settecenteschi, che costituiscono parte integrante dell' estensione a testa in giù della città. Partendo dall' l'acquedotto teresiano, simbolo della città imperiale, attraverso la rete di torrenti coperti.

Santa Maria Maggiore e la Kleine Berlin

Ma non solo gallerie legate all' acqua, ma anche siti storici come i sotterranei della chiesa di Santa Maria Maggiore e la galleria antiaerea Kleine Berlin. Poi, visita "fuori porta" al vicino forte di Osoppo. Le fotografie sono relative a ieri mattina, dove sotto l'occhio attento di molti curiosi, le riprese sono iniziate dietro la chiesa di Piazzale Gioberti, nell' acquedotto teresiano.