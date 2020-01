Urlano ubriachi in mezzo alla strada in via Carducci: nei guai due 18enni

Ieri sera due giovani, S.S. e A.F., entrambi del 2001, italiani e residenti a Trieste, sono stati sanzionati per il loro stato di alterazione alcolica. Entrambi con una bottiglia in mano urlavano e occupavano la carreggiata in via Carducci, mettendo a rischio la loro incolumità e quella degli automobilisti, costretti a rallentare ed arrestare la marcia. Una Volante della Questura, intervenuta a seguito di alcune segnalazioni pervenute tramite il 112 alla sala operativa, li ha identificati e, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, sanzionati amministrativamente.