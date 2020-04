Mette in vendita delle scarpe online e gli rubano 1500 euro: denunciata una triestina

La "truffa del bancomat" colpisce ancora, in questo caso nel trevigiano ma a opera di una triestina. I carabinieri di Riese Pio X (in provincia di Treviso) hanno denunciato per truffa una donna di 43 anni residente in provincia di Trieste, accusata di aver truffato un 33enne trevigiano. Questa tipologia di raggiro era stata segnalata a Trieste Prima dall'associazione di consumatori Konsumer lo scorso febbraio, che aveva rilevato un aumento di queste truffe nell'ultimo periodo.

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l'uomo, residente a Riese Pio X, ha messo in vendita su internet un paio di scarpe. La 43enne triestina si è finta interessata all'acquisto. In un primo momento ha contrattato il prezzo delle scarpe con il trevigiano poi lo ha convinto a recarsi presso uno sportello banomat e a versarle la somma di quasi 1500 euro sulla sua carta di credito. Ottenuti i soldi, l'indagata ha fatto perdere le sue tracce. Al 33enne, accortosi del raggiro, non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri. Grazie alle indagini dei militari dell'Arma la truffatrice è stata identificata e denunciata.

