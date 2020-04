Comunicazione d'impresa, la Camera di Commercio della Venezia Giulia offre 4 incontri gratuiti

Riceviamo e pubblichiamo

L’emergenza Covid-19 che stiamo vivendo mette le imprese davanti all’esigenza di trovare nuove soluzioni innovative per mandare avanti la propria attività.

La Camera di Commercio Venezia Giulia intende sostenere le imprese del territorio offrendo quattro incontri gratuiti, in modalità Web Conference, al fine di fornire agli imprenditori le conoscenze e gli strumenti per rafforzare l’azienda, la comunicazione sul web e la strategia da implementare per ripartire.

Gli incontri sono strutturati per offrire ai partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione, condividere dubbi e le azioni intraprese per portare avanti l’attività, e ricevere indicazioni concrete e su misura per la propria attività.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che dovrà pervenire entro le ore 21.00 di lunedì 20 aprile 2020.

La Web Conference avrà luogo mediante la piattaforma ZOOM.

Gli iscritti riceveranno una mail contente il link al quale collegarsi per partecipare all’incontro.



http://www.vg.camcom.gov.it/iscrizione-convegni/action=convegno&id=68

RELATORE: Stefano Ogrisek, imprenditore triestino e titolare di un negozio di arredamento con vendita on-line con un’esperienza ventennale nel mondo del web marketing, sia in ambito B2B che B2C. La sua attenzione è focalizzata sulla comunicazione e sulla visibilità che il web è in grado di offrire alle imprese, sia a livello locale che, soprattutto, internazionale. Opera all’interno del Digital Innovation Hub Confcommercio Trieste ricoprendo inoltre alcune cariche di rilievo nelle Associazioni di Categoria Confcommercio e Federmobili, occupandosi in particolar modo dei gruppi giovanili e promuovendo la sinergia d’impresa.