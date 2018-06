Evergreen Life Products: fatturato 2017 a +18% per l’azienda friulana che ha brevettato l’Infuso di Foglie d’Olivo

Continua a crescere, e non solo in Italia, l’, specializzata dal 2011 nella, dopo anni di studi ed approfondimenti sui benefici di questo integratore alimentare naturale. Un’invenzione su cui si è costruito un progetto aziendale ambizioso che, in pochi anni, ha portato al raggiungimento di risultati davvero sorprendenti:Dati che confermano la solidità dell’azienda e la validità della strategia commerciale adottata. Evergreen Life Products ha infatti scelto un modello di business basato sulla Vendita Diretta, riuscendo ad aumentare il volume d’affari anno dopo anno. Questo anche grazie alla collaborazione di una rete sempre più capillare di Incaricati alle Vendite – oltre 10 mila ad oggi – che, con passione e dedizione gestiscono più di 50 mila clienti in Italia e all’estero. Negli ultimi anni, infatti, l’azienda ha varcato i confini del Bel Paese ed è presente anche in Russia, Stati Uniti d’America e nei principali Paesi europei. Le operazioni più recenti di espansione e sviluppo riguardano Francia e Svizzera dove l’azienda sta già registrando ottimi risutlati in termini di stutture di vendita attive ed ordini registrati.Risultati che sono frutto di una visione lungimirante e di investimenti mirati. Sono 780 le ore di formazione che nel 2017 l’azienda ha erogato ai propri Incaricati di Vendita attraverso l’Evergreen Life Academy. Si tratta di corsi a carattere commerciale, di formazione sui prodotti ma anche volti all’implementazione delle soft skills e che spaziano dalla comunicazione, alla leadership, al time management e al public speaking. Doti che una volta acquisite si rivelano essenziali per illustrare i benefici dei prodotti a base di OLIVUM®. Una gamma, quella dei prodotti a marchio Evergreen Life, che cresce costantemente sia per numero che per qualità. Merito degli investimenti in Ricerca e Sviluppo, che hanno portato alla realizzazione di un nuovo laboratorio di analisi e di sviluppo prodotto al cui interno lavora un team dedicato. Ad oggi in azienda sono occupate 23 persone, un numero cresciuto di 3 unità in questi primi mesi del 2017.Per festeggiare gli eccellenti risultati raggiunti nel 2017, Evergreen Life Products ha organizzato un viaggio incentive che, lo scorso aprile, ha visto salpare in una crociera nel Mediterraneo la Famiglia Pesle con oltre 160 Incaricati di Vendita. Un momento di aggregazione fortemente voluto dall’azienda per rafforzare ulteriormente il rapporto con coloro che quotidianamente dedicano risorse ed energie per diffondere la conoscenza dei prodotti Evergreen Life.