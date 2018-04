Economia: Trieste terza in Italia per reddito da pensioni

Dopo Roma e Milano, Trieste risulta la terza città in Italia per reddito medio da Pensioni, come riporta il Tgr Fvg. Il Fvg è attualmente la seconda regione italiana dopo la Liguria per quanto riguarda l'età media degli abitanti, in particolare Genova e Trieste si contendono il primato di città più anziana d'Italia (secondo alcuni d'Europa). Una numerosa popolazione oltre i 65 anni significa meno persone in età da lavoro (coloro che dovrebbero in effetti pagare le pensioni), in particolare Gorizia risulta il capoluogo con la maggior percentuale di pensionati sul totale dei contribuenti.

La notizia è stata diffusa dal Sole 24 Ore, che ha effettuato un'accurata analisi delle dichiarazioni dei redditi nel 2017. Sull'Isonzo, su 28mila contribuenti, ben 12.500 sono in quiescenza, e nella "Top ten" c'è anche Trieste, quinta con una percentuale del 41,2%. Se si guarda l'intera provincia, Gorizia sparisce dai primi posti e rimane solo Trieste, settima con 75mila pensionati.