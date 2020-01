Fondo milanese si "disfa" delle sue proprietà, venduti 1300 metri quadrati alle Torri

È stato firmato, per conto del fondo comune di investimento immobiliare chiuso Amundi Re Italia, il contratto per la vendita dell'unità commerciale di proprietà all'interno del centro "Le Torri d'Europa" di Trieste, a una società privata, per un corrispettivo di 1 milione e 500 mila euro. A riportare la notizia è l'agenzia di stampa DIRE. "L'immobile - si legge nel lancio - complesso ad uso commerciale di 1.318 mq, era stato acquistato il 25 febbraio 2003 al prezzo di 3.910.000 euro oltre alle spese di acquisizione".

"L'investimento, considerando i canoni percepiti al netto dei costi immobiliari, ha generato un tasso interno di rendimento stimato pari al 6 per cento. A seguito del perfezionamento dell'operazione è stato effettuato, per conto del predetto fondo, un parziale rimborso di 1.709.500 euro del finanziamento erogato da Unicredit e Credit Agricole Cib. Il debito residuo è pertanto di 10.800.000 euro. L'operazione descritta rappresenta l'undicesima cessione per conto del fondo Amundi RE Italia, a seguito della quale il portafoglio immobiliare, posseduto sia direttamente che indirettamente, sarà costituito da otto immobili".