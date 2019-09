Torna il World Animal Day, quinta edizione dedicata all'ambiente

Al via i preparativi per la quinta edizione del​ World Animal Day,​ evento organizzato dall'associazione “Trieste Animal Day”​ a Trieste, unica città in Italia. L'associazione nata nel 2015, si propone di sensibilizzare il grande pubblico nei confronti del rapporto animale e uomo, e quindi anche ambiente e uomo, organizzando attività di diverso tipo che coinvolgano tutte le numerose istituzioni e associazioni ambientaliste e animaliste presenti sul territorio regionale.

Il tema principale del​ World Animal Day​ di quest'anno sarà​ Sos Terra. "Oggigiorno - si legge nella nota stampa - si sente parlare d'ambiente​ con sempre più frequenza e in certi casi abusiamo di questa parola snaturandola. Proprio per questo motivo si è scelto di parlare di problematiche ambientali".

La manifestazione si inaugurerà domenica 29 settembre presso il centro commerciale Montedoro shopping center alle ore 10:00 e proseguirà fino alle ore 18.00, durante la giornata una ventina di Associazioni ed Enti che a vario titolo gestiscono la protezione ed il benessere degli animali e dell'ambiente presenteranno al pubblico le loro attività.

Il programma

Il programma della giornata è il seguente; alle ore 10.00 inaugurazione della 5° edizione del World Animal Day con la partecipazione di Flavio Furian “e… gli altri” presenta l’evento Ornella Serafini, giornalista, attrice e cantante. In rappresentanza dell'Amministrazione del Comune di Muggia​ interverrà l'assessore Laura Litteri. Alle ore 15.00 conferenza su​ Le nutrie del Rio Ospo, ospite il dott. Samuele Venturini, biologo e castorologo di fama nazionale, ed il dott. Cristian Bacci, Presidente associazione MujaVeg; in qualità di moderatore l'ambientalista Marco Restaino, e memro del Tad.​​ Alle 16.30 dimostrazione cinofila dei cani NACS - Nucleo di addestramento cani da soccorso al parcheggio -2 del Centro Commerciale.

E non mancheranno eventi per i bambini. Potrete incontrare l'Associazione Scout San Giorgio presso il loro banchetto, dove Capi e adulti Scout vi forniranno informazioni utili sullo scoutismo e sulle attività inerenti. Assieme agli Scout quindi abbiamo pensato a due diversi momenti di attività: dalle ore 11:00 alle ore 13:00​ Caccia al tesoro degli animali,​ per i bambini dai 5 ai 7 anni; tutti possono unirsi ai Castori dell'Associazione Scout San Giorgio, per giocare assieme e divertirsi. Dalle ore 15:00 alle ore 18:00​ Memory degli animalicon i Lupetti dell'Associazione e con tutti i bambini dai 8 ai 12 anni che si uniranno a loro: divertimento​ ​ assicurato!

Seconda tappa, lunedì 1 ottobre, con la conferenza dal titolo​ SOS Terra: problematiche ambientali e cambiamenti climatici, presso la Sala Xenia (Riva III Novembre, 9) alle ore 20.00. Presenti oratori d’eccellenza come il fisico Luca Fiorani, ricercatore ENEA, docente presso l'università LUMSA e responsabile dell'iniziativa interdisciplinare ECOONE e la dott. ssa Paola Del Negro, direttrice generale dell'Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS, a moderare la serata il dott. Angelo Sinuello, dottore in ecologia, guida naturalistica e membro del Tad.

Gli eventi proseguiranno il giorno seguente, mercoledì 2 ottobre, quando ci ritroveremo tutti nello stesso posto e ora della sera prima, per una seconda conferenza intitolata​ SOS TERRA: gli animali sentinelle dell'inquinamento. A relazionare questa volta il dott. Nicola Bressi, zoologo e conservatore del Civico Museo di storia Naturale di Trieste ed il collega dott. Andrea Colla, entomologo presso il medesimo. Modera la conferenza il dott. Sergio Dolce, già direttore del CMSNTS, zoologo e membro del Tad.

La conclusione di questa kermesse di eventi si terrà venerdì 4 ottobre, appunto il giorno della ricorrenza di San Francesco d'Assisi, quando alle 16:15 in piazza San Giacomo, sul sagrato della chiesa, assisteremo ad un'altra dimostrazione cinofila questa volta a cura del Grupo Cinofilo della Guardia di Finanza. Qui, alle 17:00, fra Gabriele Maragno OFMConv, parroco della chiesa di San Francesco d'Assisi, impartirà​ la tradizionale benedizione degli animali, la funzione religiosa sarà accompagnata dal “Piccolo Coro per un Amico”​ diretto dalla M° Aglaia Merkel. Presente in questa occasione anche l’amministrazione comunale di Trieste con un suo rappresentante che concluderà l’evento. In caso di maltempo l'evento si terrà presso l'Auser-Pino Burlo in via Frausin, 17.

Durante gli eventi sarà visibile sempre presso il centro commerciale di Montedoro​ al 2° piano la mostra fotografica naturalistica di Fabrizio Palombieri, noto fotografo e naturalista triestino.

L'evento è co-organizzato assieme al Comune di Trieste ed il Comune di Muggia, con il patrocinio de:​ il Ministero dell'Ambiente, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, Consiglio Regionale FVG, l’Iniziativa interdisciplinare ECOONE, l’OGS -Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, l’Università degli Studi di Trieste, l’Accademia Pontificia delle Scienze e il Centro Servizi Volontariato FVG.