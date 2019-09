Anniversario proclamazione leggi razziali: l'iniziativa del Comitato Danilo Dolci

In occasione della proclamazione delle leggi razziali, il Comitato Pace Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci organizza un'iniziativa di commemorazione, "per le vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni".

"Chi si ricorda della ricorrenza del 18 settembre? - riporta una nota del Comitato - Quando Mussolini annunciò le leggi razziali in piazza Unità nel 1938. L'anno scorso erano 80 anni e ci fu una grossa polemica per il manifesto che il liceo Petrarca voleva divulgare e l'amministrazione comunale non gradiva. Manifesto che poi ebbe la giusta fortuna perchè fu portato in mostra in varie città italiane".

La targa e l'niziativa

"Quest'anno - si specifica -, dopo la giornata della cultura ebraica celebrata domenica, chiediamo ancora attenzione, per non dimenticare! Il Comitato Pace Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci che per la prima volta otto anni fa chiamò i cittadini alla riflessione su quella data nefasta e poi chiese e ottenne la targa presso la fontana, formula un invito a tutti anche quest'anno: dalle ore 12 a portare un fiore in memoria delle vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni. Alle ore 18 e 30 a riflettere su testimonianze e letture che si faranno contro ogni razzismo, fascismo, guerra e in difesa dei diritti umani contro ogni discriminazione".