Al via la Barcolana 51 tra navi che volano, superospiti e pesci giganti

Se la Barcolana 50 è stata quella del guinness dei primati, la prima Barcolana a numero chiuso si preannuncia piena di novità su più fronti. Quella che è stata già denominata l'edizione 50+1 (dal 2 al 13 ottobre) guarda alla grandezza di quella precedente ma con un valore aggiunto su ambiente, innovazione, internazionalizzazione e cultura, come ha dichiarato il presidente Mitja Gialuz alla presentazione ufficiale di oggi nel Palazzo delle Generali. Presente anche Gabriele Galateri di Genola, presidente della grande compagnia assicurativa che sponsorizzerà l'evento. Le novità iniziano dal villaggio Barcolana per la prima volta in piazza Unità, dove sarà allestita Alice, la 'sardella' gigante in plastica recuperata che sarà il simbolo di una manifestazione sempre più 'green'.

Innovazione tecnologica

“Un +1 che guarda anche all'innovazione – ha sottolineato Gialuz – ospiteremo infatti la barca 'volante' 69F, che viaggia grazie alle leggi dell'aerodinamica e che sarà a disposizione degli studenti di vela. Per la prima volta ci sarà anche un torneo di e-sailing, la navigazione al computer che ormai appassiona almeno un milione di persone al mondo”.

Ospiti internazionali

“Una regata sempre più internazionale – ha continuato Gialuz - che avrà come ambassador la velista oceanica Dee Caffari e vedrà tra i partecipanti la velista oceanica cinese Vicky Song, prima donna dell’estremo oriente ad aver partecipato a un giro del mondo e prima velista cinese in Barcolana, che farà conoscere la manifestazione anche nel Far East. Ci sarà poi Santiago Lange, medaglia d'oro olimpica, che promuoverà l'innovazione del foil per tutti”.

La "Barcolana di terra"

Più di trecento eventi in ben 11 giorni per la 'Barcolana di terra', con un focus anche sulla cultura: a San Giusto, si aprirà infatti “Barcolana, un mare di racconti”, festival della cultura di mare e di viaggio, che fino al 6 ottobre condurrà a parlare di mare, viaggi e vela moltissimi autori tra cui il regista Pupi Avati. Un occhio anche al sociale con la mostra delle cartoline di Serse all'ITIS e un evento che coinvolgerà il carcere.

L'appoggio di Generali

Presenti alla conferenza stampa anche gli assessori comunali Francesca de Santis (grandi eventi) e Luisa Polli (urbanistica e ambiente), il direttore generale di Promoturismo Lucio Gomiero e l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli. Il Presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, ha affermato: “Barcolana è una manifestazione sportiva che sempre di più si qualifica per l’attenzione a temi d’attualità. Generali, storicamente al suo fianco, ne condivide lo spirito, supportandone da sempre le iniziative e promuovendone di nuove cogliendo i cambiamenti nella società, per offrire a tutti un’esperienza divertente, positiva, sostenibile, di crescita”.

Il programma in sintesi

Tra gli eventi di Barcolana gli organizzatori hanno definito un filo conduttore, gli appuntamenti da non perdere dal 2 al 13 ottobre. Si inizia dal tradizionale alzabandiera, che segna, il 2 ottobre, nella sede della SVBG la solenne apertura della manifestazione, momento dedicato ai soci della Società Velica di Barcola e Grignano.

Sempre il 2 ottobre, si inaugura nel Palazzo della Giunta Regionale in piazza dell’Unità la mostra SCART: il lato bello e utile del rifiuto, realizzata dal Gruppo Hera e parte del progetto #UnplasticTrieste. Nella stessa giornata, a San Giusto, si apre “Barcolana Un mare di racconti”, festival della cultura di mare e di viaggio, grande novità di Barcolana51, che fino al 6 ottobre condurrà a parlare di mare, viaggi e vela tanti autori, da Stefano Mancuso a Jan Brokken, da Pupi Avati a Stefania Auci, da Andrea Tarabbia a Olimpia Zagnoli, l’artista che ha disegnato il manifesto di questa edizione per Illy.

Il 4 ottobre Barcolana festeggia in piazza dell’Unità l’unveiling di Alice, l’installazione simbolo della Barcolana, mentre all’ITIS venerdì 5 si inaugura la mostra di cartoline di mare realizzate da Serse Roma, uno degli artisti che lavorano a Trieste più noti e apprezzati a livello internazionale; sabato 5 ottobre si inaugura il nuovo Villaggio Barcolana, con focus Point in piazza dell’Unità d’Italia, che contiene anche il nuovo ristorante e Vip Area Prosecco DOC, dove la sera si svolgerà una eccezionale edizione di Barcolana Chef. Tra gli eventi centrali della 51.a edizione, la prima edizione del Generali Sea Talk, nuovo format che accompagnerà Barcolana a partire da quest’anno, organizzato con il presenting sponsor per affrontare i temi centrali trattati da Barcolana.

Nella prima edizione, in programma a Palazzo Berlam venerdì 11 ottobre alle 17.30, Dee Caffari e Vicky Song, le due veliste testimonial di Barcolana dialogheranno con Anna Chiara Lucchini, Generali Group Head of Leadership Development and Academy, su temi diventati centrali nel mondo della vela, sempre più importanti anche nello sviluppo delle organizzazioni.

Venerdì 11 ottobre vanno segnalati inoltre la lectio magistralis del comandante generale delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Pettorino, dedicata alla tutela del mare (Auditorium del Museo Revoltella, ore 10.30) e un omaggio al Fastnet del 1979 (Auditorium del Museo Revoltella, ore 19.30), a quarant’anni di distanza, con la presenza del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, la proiezione di un video di Franco Pace (voce narrante di Paolo Rumiz) restaurato per l’occasione e le testimonianze di grandi velisti che erano a bordo delle tre barche italiane all’Admirald’s Cup (Dondo Ballanti, Riccardo Bonadeo, Bruno Catalan, Chicco Isenburg, Piro Onoranti, Giovanni Sicola). Sabato 12 ottobre, tra i numerosi eventi a terra, il briefing concorrenti previsto alle 18.30, con le previsioni meteo ufficiali, e alle 22.30 i fuochi d’artificio che chiuderanno la serata della vigilia.

Il programma completo su https://www.barcolana.it/

