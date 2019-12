Capodanno Last Minute al LifeClass di Portorose: pochissimi posti disponibili

La fine dell'anno si sta avvicinando. Ben presto accoglieremo il 2020 che ci regalerà 365 giorni + 1. Un giorno in più da dedicare alle cose importanti. Se non avete ancora deciso dove trascorrere l'ultimo giorno dell'anno ecco alcune proposte.

Capodanno in riva al mare

Se siete tra quelli che non amano particolarmente la stagione fredda, a Portorose troverete il clima perfetto ad aspettarvi. Le temperature in riva al mare a Pirano e Portorose infatti, di rado arrivano a toccare lo zero. Potrete danzare a ritmo di musica con concerti dal vivo e godervi la brezza mediterranea con viste sul golfo di Pirano spettacolari.

Cenone con conto alla rovescia

Festeggiate in grande stile l'inizio dell'anno nuovo. Con abiti scintillanti ed una cena gourmet. Partecipate al ricco programma di Capodanno degli alberghi LifeClass Hotels & Spa Portorož. Scoprite che cosa possiamo offrirvi e prenotate gli ultimi posti disponibili per vivere un'esperienza unica. Con ballerini e musica dal vivo. E dopo la notte più lunga dell'anno riprendetevi al meglio alle Terme Portorož, con una sauna rinvigorente o un massaggio rilassante. O semplicemente lasciatevi cullare dall'acqua nelle nostre piscine.

Una spumeggiante fuga romantica

Se volete passare una serata più intima, lontano dai veglioni festivi, potete trovare nella vostra camera d'albergo l'intimità di casa. E svegliarvi in riva al mare il primo giorno dell'anno. Per iniziarlo nel migliore dei modi.

Capodanno presso le Terme al mare a partire da 85 € a persona/giorno. Il pacchetto include: Pernottamento in camere confortevoli e prima colazione - sana e gustosa colazione, bicchiere di spumante per il benvenuto

serate di ballo e musica, attività per bambini al Mini Klub, utilizzo illimitato delle piscine con acqua di mare riscaldata - Sea Spa e delle piscine con Mare Primordiale termale, attività all'aria aperta di mare, ingresso alla Gran Casinò Portorož (tranne il 31/12) e alla sala giochi Riviera, brunch del primo dell'anno, concerto di Capodanno – con il benvenuto all'Anno Nuovo e fuochi d’artificio a Portorose.

*Il prezzo di cenone di Capodanno (supplemento) dipende dall'albergo scelto e varia fra 140 – 220 € / persona. Ancora pochissimi posti liberi.*

