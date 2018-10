Cortellino e le Swing deal aprono il concerto di Bob Sinclair

Saranno il triestino Enrico Cortellino e il duo Swing Deal ad aprire il concerto previsto per sabato, 6 ottobre, del celebre dj Bob Sinclar. Si entra finalmente nel vivo della 50esima edizione della Barcolana, la regata velica più affollata del mondo, una straordinaria manifestazione sportiva diventata nel corso degli anni un evento a tutto tondo offrendo dieci di giorni di appuntamenti a terra e in mare, in grado di ergere Trieste a capitale europea della vela, confermando inoltre la sempre più crescente vocazione turistica della città e dell’evento stesso, in grado di richiamare migliaia di sportivi, appassionati e semplicemente curiosi.

La festa prenderà quindi il via già dalle 20.00 con un omaggio speciale all’indimenticabile Ivan Graziani, proprio nel giorno del suo compleanno, firmato dal cantautore triestino Enrico Cortellino, che canterà la canzone “140 kmh”, che si ispira proprio alla città di Trieste e alla sua mitica Bora, riarrangiata assieme al figlio Filippo Graziani. Cortellino non è un estraneo alla scena musicale nazionale e oggi esce il suo nuovo video, già in anteprima su tgcom24, che è anche un singolo da poter ascoltare su tutte piattaforme digitali. “Sono molto felice perchè il video sta piacendo, sono stato al PIVI 2018 dove c'è stata la proiezione in anteprima del video in concomitanza della premiazione ai Coma Cose e Colapesce, ho aperto alPremio dei Premi (fuori concorso) con un omaggio a Ivan Graziani e oggi ci sarà la presentazione ufficiale di 140 km/h al museo della Bora e aprirò le danze alla Barcolana alle 20.00”

A seguire saliranno sul palco le Swing Deal, il duo composto dalla voce e dalla viola di Giovanna Rados e dalla voce e dal violino di Lucy Passante Spaccapietra, due giovani musiciste triestine che proporranno un vivace set tra cover di celebri brani e canzone inedite, scritte dalle stesse, aspettando l’arrivo sul palco di Bob Sinclar, previsto alle ore 21:00 in punto, che per 2 ore farà ballare tutto il popolo della Barcolana. Il duo nasce ufficialmente nel 2017 senza grosse pretese, dopo diverse collaborazioni (tra cui 'The Leading Guy' , 'Maxmaber Orkestar' e 'Golden Ensamble'). Da subito ritenute interessanti da molti fanno innamorare il pubblico di Sofar Sounds e successivamente anche il pubblico Friulano, dopo una serie di concerti fatti in Regione. Il tutto è un incredibile mix che valorizza la voce di Giovanna Rados e il violino di Lucy Passante Recentemente si sono fatte notare per aver partecipato al Festival Melodjie morje in sonca (melodie del mare e del sole) e per aver aperto ai 2 cellos più volte.

Sarà un concerto speciale perché, oltre a dare il via alla festa per il 50esimo della Barcolana, sarà un concerto di beneficenza per il Burlo Garofolo di Trieste, il celebre ospedale materno infantile simbolo della miglior ostetricia e pediatria italiana e vero fiore all’occhiello della città e di tutto il Friuli Venezia Giulia (ai varchi d’ingresso verrà richiesta una donazione minima di 3 euro). Il concerto verrà anche trasmesso in diretta su Radio2 (dalle ore 22:00 alle ore 23:00).