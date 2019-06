“Il bene diffuso del Non Profit" incontro sul volontariato a palazzo Gopcevich

Il tema del volontariato affrontato da un punto di vista diverso, non solo con una visione "buonista" ma consapevole del valore che l'operato del no profit è in grado di lasciare in una comunità. Qual è il bene diffuso generato dal non profit, come la visione e l'operato del Terzo Settore è capace di generare relazioni di fiducia e valore a beneficio di tutta una comunità e alla base di una società sana, coesa e solidale? Sarà questo il cuore dell'incontro a ingresso libero che si terrà a Trieste, giovedì 6 giugno alle ore 11.00 nella sala conferenze di Palazzo Gopcevich (via Rossini 4) dal titolo “Il bene diffuso del Non Profit: generare reti di fiducia e valore per la comunità. Il caso di A.B.C.”

Un incontro al quale è invitata a prendere parte tutta la cittadinanza per riflettere insieme su questi temi. In particolare si prenderà in considerazione il caso di A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus, organizzazione che da 14 anni è il punto di riferimento per i bambini ricoverati nella chirurgica dell’ospedale Burlo Garofolo e per le loro famiglie, che darà voce a beneficiari, donatori, volontari, istituzioni per raccontare il proprio impatto nella comunità e il suo modello di azione.

Tra il ricco panel di relatori Carlo Grilli, Assessore ai Servizi e Politiche Sociali Comune di Trieste con il quale si discuterà di welfare partecipato, ovvero come l'azione del pubblico ormai si interfaccia con quella dei privati, Roberto Ferri, vicepresidente del Centro Servizi Volontariato del Fvg al quale sarà affidato il compito di condividere il valore della rete tra associazioni del Terzo settore, Francesca Tosolini, Commissario Straordinario del Burlo Garofolo con la quale ci si confronterà sull'impatto dell'azione di A.B.C. sull'identità, sul percepito dell'Istituto e sul miglioramento del percorso di cura dei piccoli pazienti.