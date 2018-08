Lorenzo Fragola in piazza Ponterosso per la “notte bianca”

Negozi aperti fino all’una di notte, una mortadella gigante a disposizione (gratuita) dei palati triestini, animazione per bambini e serata dj set, ma soprattutto un ospite d’eccezione: Lorenzo Fragola in piazza Ponterosso. Solo alcune delle novità annunciate dall’assessore al Commercio Lorenzo Giorgi in occasione della "Notte bianca" dell'8 settembre. Nella mattina di oggi, 31 agosto 2018, l'evento è stato presentato in Comune alla presenza di Vincenzo Rovinelli (Flash Eventi) e degli artisti triestini che parteciperanno all'evento.

Centro pedonalizzato e catering gratuito

Alle 19:30 il centro cittadino sarà pedonalizzato (zona via Roma, via Mazzini e Corso Italia), e in Piazza Goldoni saranno allestiti 2 stand con catering gratuito, in cui sarà servita la "Mortadellona" da 300 kg, con bevande e frutta fresca.

Lorenzo Fragola

Piazza Ponterosso (ore 21) sarà invece lo scenario dell'esibizione di Lorenzo Fragola, già vincitore di X Factor 8 e interprete di successi quali "Siamo uguali" e ""L'esercito del selfie". «Un artista che si rivolge principalmente al target delle scuole superiori, che viene spesso dimenticato - ha dichiarato Giorgi -. Ma sarà anche e soprattutto una festa per famiglie, con un'area adibita ai giochi gonfiabili e l'animazione di Ernesto, per dare modo ai genitori di rilassarsi e fare shopping nelle vie del centro».

Gli artisti triestini

L'evento darà spazio anche ad artisti triestini: scalderanno infatti il pubblico Olivia Possega e Davide Ardito, duo nostrano che riproporrà i successi più amati dai giovani, e la serata sarà presentata da Leonardo Zannier. Si esibirà anche il giovane Daniele Pieve, in arte "23 official", ex studente del Galilei e rapper sbarcato da poco sui digital store e ha totalizzato 6000 ascolti in 2 giorni. Dopo Lorenzo Fragola avrà infine luogo il Dj set del giovane Lorenzo Gullo (Dj Gullo).

Gli artisti di strada

Non mancheranno artisti di strada che, come ha dichiarato Giorgi, «da quando sono state semplificate le procedure di regolarizzazione sono numerosi e di qualità ben più elevata. Un provvedimento che è partito da noi ed è stato poi preso a modello da molte altre città italiane»

Da una richiesta di Confcommercio

«Una serata di festa che chiude le fatiche estive delle varie località - ha dichiarato poi l'assessore -, un format collaudato in tutta Italia che ho approfondito in seguito a un incontro con Confcommercio. Alla presenza di ben 100 commercianti mi è stato chiesto di non organizzare eventi per la Notte dei saldi, già abbastanza nota e frequentata dai triestini, piuttosto di investire su un altro evento. Ho trovato interessante questo format che si frappone tra Friuli Doc e Gusti di Frontiera, ed è in continuità col Festivalshow di questo weekend».