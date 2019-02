San Valentino al Rossetti con la magia delle musiche di Morricone

In esclusiva per i lettori di TriestePrima un video esclusivo tratto da una data di "The Legend of Morricone", lo straordinario tour che vede la prestigiosa Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, eseguire dal vivo le più grandi musiche di Morricone.

Il tour tributo al leggendario compositore italiano, che sta calcando i palcoscenici dei principali teatri italiani, farà tappa al Politeama Rossetti il prossimo giovedì 14 febbraio, proprio in occasione della "Festa degli Innamorati" per far vivere al pubblico un viaggio incredibile tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di intere generazioni, la potenza evocativa di Mission, La Leggenda del Pianista sull’Oceano, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful Eight, C’era una volta in America, Per Qualche Dollaro in più, Malena e tantissime altre.

Per questo tour unico e speciale la Ensemble Symphony Orchestra - formata da musicisti di primissimo livello con solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del Maestro Ferdinando Vietti e la tromba del Maestro Stefano Benedetti - avrà sul palco due ospiti d’eccezione: il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera, che farà rivivere l’emozione del Deborah’s Theme da “C’era una volta in America” e il violinista del Cirque du Soleil, Attila Simon, che eseguirà il concerto interrotto per violino da “Canone Inverso”. Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni la bravura dell’attore Matteo Taranto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati