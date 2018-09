Visita guidata al campo di addestramento austroungarico di Prosecco

La visita

Domenica 16 settembre si terrà la prima uscita della nuova Associazione Storica Culturale Tergeste (Ex Gruppo Escursionisti Triestini).

«Come prima uscita ufficiale - spiegano gli organizzatori - abbiamo deciso di fare una leggera escursione per farci conoscere e per raccontare un po' di noi, delle attività che faremo e delle tre sezioni interne». Il luogo scelto per questa mattinata in compagnia è il Parco 97, ovvero il campo di addestramento austro-ungarico che sorgeva nei pressi di Prosecco. Durante l'escursione si visiteranno la trincea didattica, la caverna del bersaglio, la grotta Priamo e anche un muro parapalle con annessa capanna del direttore di tiro. Il Presidente (responsabile della sezione storico-escursionistica e responsabile della sezione metal detector) racconterà ai partecipanti durante il tragitto alcuni dati e approfondimenti inerenti alla Prima Guerra Mondiale e al campo di addestramento.

Dettagli

Il ritrovo è fissato alle 9.30 presso monumento ai caduti di Prosecco. La visita durerà circa 2 ore e mezza e possono partecipare tutti, compresi gli amici a 4 zampe.

Le persone che vengono in autobus possono prendere la linea 44 che parte da piazza Oberdan alle 8.45.

La visita è a offerta libera ;si ricorda di portare una torcia per la visita alle due grotte.

Per informazioni e prenotazioni inviare un e-mail a asctergeste@gmail.com specificando i nominativi dei partecipanti e se si arriva in autobus o con mezzi propri.