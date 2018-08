Coppa Triveneto FISCT: al Tiare arriva il Subbuteo

Il Subbuteo

Un tuffo nella tradizione con uno dei giochi da tavolo più famosi e amati: a Tiare Shopping arriva il Subbuteo, divertente passatempo conosciuto in tutto il mondo che ha avuto la sua massima diffusione in Italia tra gli anni settanta e ottanta. Si tratta di un gioco da tavolo nel quale viene riprodotto, in miniatura, il gioco del calcio.

Coppa Triveneto FISCT

Domenica 2 settembre il centro commerciale di Villesse ospiterà - nell’Area The B, al secondo piano - la Coppa Triveneto FISCT, manifestazione inserita nel calendario ufficiale FISCT (Federazione Italiana Sport Calcio Tavolo) quale prova del circuito macroarea Triveneto, competizione per squadre di club.

La competizione - che inizierà alle ore 10 e terminerà alle 19 circa - vedrà confrontarsi i migliori giocatori di A.P.S. Calcio Tavolo Trento Subbuteo, A.S.D. Bulldogs Vicenza, A.S.D. Hawks Treviso, A.S.D. Serenissima Mestre, Real San Marco Venezia, Triestina Subbuteo e Gruppo Calcio Tavolo DLF Gorizia, organizzatore dell’evento.

Durante la manifestazione agonistica saranno allestiti due campi per chi vorrà cimentarsi nel gioco, sotto la supervisione dei giocatori del Gruppo Calcio Tavolo DLF Gorizia. Al termine della competizione, invece, tutti e dieci i campi resteranno a disposizione degli ospiti dello shopping centre che potranno sfidarsi liberamente.

Gruppo Calcio Tavolo Dlf Gorizia

Il Gruppo Calcio Tavolo Dlf Gorizia costituito il 9 settembre 1984 con la denominazione di Subbuteo Club Leoni Gorizia da cinque adolescenti appassionati di Subbuteo, nel 1985 entra a far parte delle attività ludiche della sezione di Gorizia del Dopolavoro Ferroviario acquisendone la denominazione.

Gli anni Novanta sono il periodo di maggiore soddisfazione sportiva, a livello di risultati agonistici del club, con la conquista del titolo di vice campioni d’Italia a squadre nel 1996 risultato che vale la qualificazione all’Europa Cup di Delft (Olanda).

Oggi il club è una delle due realtà esistenti nella nostra Regione e partecipa alle principali manifestazioni sportive nazionali e internazionali. I prossimi impegni agonistici vedranno i portacolori isontini impegnati a Firenze (International Open a metà settembre), Berlino (Gran Premio Internazionale a fine novembre) e Milano (Major internazionale a Dicembre).