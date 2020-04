Università: come mantenere la media del 30?

Mantenere per tutto il percorso universitario la media del 30 è sicuramente il sogno di ogni studente. Arrivare alla laurea con già il massimo dei voti, infatti, permette di ottenere un punteggio finale più che soddisfacente. Ma come fare a mantenere una media brillante? Ecco qualche consiglio pratico.

Organizzazione

Prima parole d'ordine: organizzazione. Ogni materia dovrebbe avere del materiale ben ordinato, procurati un raccoglitore per ognuna e prendi appunti in modo ordinato, ti saranno molto utili. Cerca di tenere in ordine anche tutte le zone che usi per studiare per favorire la concentrazione.

Studia in gruppo

Circondati di amici stimolanti, concentrati e intelligenti. Se frequentate un corso insieme, incontratevi una volta alla settimana per parlare del contenuto del corso. In aula, siediti accanto a loro. Molti studi sostengono che studiare in gruppo può aiutare a trattenere le informazioni e a capirle meglio. Quando devi spiegare una cosa ad un’altra persona o la senti spiegata in maniera diversa da più persone, è molto più semplice processarla e ricordarla.

Frequenta le lezioni

Frequentare le lezioni è importante, in questo modo, metà del lavoro verrà già svolto in aula. Dunque, cerca di stare attento e assimilare quanto più possibile, tornerai a casa con maggiore consapevolezza. Inoltre, alcuni professori ricompensano gli studenti che frequentano, condividendo magari delle informazioni “segrete” con chi è presente.

Partecipare

Partecipa durante la lezione, poni domande, fai commenti, e presta attenzione. Alcuni professori tengono in considerazione anche la partecipazione degli studenti ai fini del punteggio finale.