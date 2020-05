Planet Life Design: nasce il corso di laurea per armonizzare l'uomo con il suo habitat

Al via un innovativo e particolare corso di laurea magistrale: Planet Life Design nasce dalla sinergia tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", sarà attivato a partire dall'anno accademico 2020/2021 e presentato in videoconferenza domani, giovedì 21 maggio.

Obiettivi

Il corso intende formare Designer per la risoluzione di questioni emergenti per il benessere della vita del e sul pianeta, temi di particolare importanza in questo periodo storico: Designer di scenario, Designer di prodotti, servizi e processi riferiti al sostegno dell’ambiente, dell’abitare e della qualità della vita, Designer di materiali e sistemi tecnologici sostenibili, Designer di strategie di trasformazione sociale e ambientale, Designer per la comunicazione visiva di prodotti e servizi relativi alla sostenibilità ambientale e sociale. Il percorso formativo è fortemente innovativo e non è sovrapponibile a nessuno dei percorsi già offerti dai corsi di laurea triennali o magistrali attualmente attivi in Italia, inserendosi in maniera assolutamente sperimentale nel quadro dell’offerta formativa sia nazionale che europea. In particolare il ruolo del design, tradizionalmente incentrato sulla progettazione di prodotti e servizi, sarà spostato anche alla progettazione di scenari complessi e alla definizione delle modalità di interazione degli uomini tra loro e con il proprio habitat. Il profilo professionale avrà pertanto un'ampia multidisciplinarietà ed elevate competenze, sia tecniche che artistiche, con molteplici prospettive occupazionali.

Attività didattiche

Le attività didattiche sono articolate in quattro laboratori tematici interdisciplinari dedicati ad altrettanti ambiti di importanza fondamentale e di grande attualità, anche in base ai continui mutamenti che interessano il pianeta e alle conseguenti condizioni emergenziali: Clima ed Energia, Territorio e Patrimonio, Città e Paesaggio, Salute e Sicurezza.