Mensa scolastica: come fare richiesta al comune

Una corretta alimentazione a scuola, oltre ad avere dei benefici diretti sulla salute dei nostri bambini, ha il compito di educare il bambino all’apprendimento di abitudini e comportamenti alimentari sani, quali imparare a stare a tavola, a mangiare senza sprechi, a variare i cibi.

Linee guide dei menù scolastici - Cosa mangiano i nostri figli a scuola?

Primi piatti asciutti (alla forchetta): con salsa di pomodoro, condimenti a base di verdure (con una o più tipologie di verdure), al pesto fresco, al burro, all’olio extra vergine d’oliva.

Primi piatti liquidi (al cucchiaio): minestra o passato o zuppa di verdure o in brodo di verdure o creme di legumi, comprese le minestre di cereali e legumi.

Piatto unico: almeno una porzione al mese a base di proteine vegetali con associazione di cereali e derivati, patate con legumi come polenta e fagioli in umido, riso e piselli, polpette o crocchette di legumi con polenta, pasta asciutta con fagioli, pasta e ceci. Una porzione a settimana a base di proteine animali con associazione di cereali e derivati, patate, pasta/riso/ gnocchi di patate o semolino/polenta/purè con carne, pesce o formaggio.

Frutta: se non viene consumata a pasto, darla in aggiunta alla merenda pomeridiana e proporla anche come macedonia di frutta fresca.

Dolci: da preferire quelli non confezionati, a seconda degli ingredienti usati.

Bevande: acqua di rete, da rendere facilmente disponibile anche lontano dai pasti.

I metodi di cottura possono essere al forno, al vapore e in umido.

Iscrizione al servizio mensa comunale di Trieste

Come si legge sul sito del Comune, alla pagina dedicata, l’iscrizione e la continuità nella frequenza alle scuole dell'infanzia comunali e statali in cui è attivo il servizio mensa comunale comportano automaticamente anche l’iscrizione al servizio. Il servizio mensa comunale è a pagamento. Sono previste tariffe intere, ridotte o l'esonero in base all'ISEE del nucleo familiare e/o al numero dei figli che fruiscono contemporaneamente del servizio di mensa scolastica erogato dal Comune di Trieste (anche Nidi comunali e SIS).

La tariffa mensile

La tariffa intera si applica nel caso in cui, alla data del 30/04/2020, vi sia assenza di ISEE, oppure ISEE scaduto, oppure ISEE superiore o uguale a 55.000,01 euro. L'esonero è previsto solo in presenza di un valore ISEE fino a 7.250,00 euro del nucleo familiare nel quale è inserito il minore. Onere della famiglia è rendere disponibile la certificazione ISEE sul sito dell'Inps entro la data del citata poc'anzi. Le tariffe assegnate e le modalità di pagamento vengono solitamente comunicate entro il mese di agosto dell'anno di richiesta mediante pubblicazione protetta sul sito istituzionale del Comune di Trieste.

Come ottenere una tariffa ridotta?

La riduzione tariffaria si applica nei seguenti casi:

per le fasce da 1 a 6 si ottiene in base al l’ISEE (compreso tra euro 7.250,01 e euro 55.000,00) e all’eventuale numero dei figli (fruitori del servizio di mensa scolastica erogato dal Comune di Trieste, la riduzione viene applicata solo alla tariffa di mensa e non alla retta del Nido/SIS.);

per la fascia 7 si ottiene in base al numero dei figli (fruitori del servizio di mensa scolastica erogato dal Comune di Trieste).

Ricordiamo che la riduzione viene applicata solo alla tariffa di mensa e non alla retta del Nido/SIS. Ed, inoltre, non si applica se gli altri figli frequentano strutture convenzionate (Nidi d’Infanzia e Scuole dell’Infanzia) in cui non opera il Servizio di Mensa comunale

Modalità di pagamento del servizio

Il pagamento del servizio di mensa scolastica deve essere anticipato rispetto all'utilizzo del servizio. I genitori possono effettuare versamenti liberi nell’importo, purché non inferiori a 50,00 euro. Ma come si può pagare? I versamenti possono essere effettuati a partire dal primo ottobre 2019 con le seguenti modalità alternative:

versamento sul conto corrente postale n° 49864069;

versamento con bonifico bancario (anche tramite home banking) a Esatto S.p.A. IBANIT31A0306902222100000004263 - codice BIC BCITITMM;

versamento presso gli sportelli di Esatto S.p.A.

Cosa indicare nel pagamento

Qualunque metodo di pagamento si scelga, è necessario indicare nella causale del versamento:

il codice fiscale del bambino;

il nome ed il cognome del bambino;

“servizio mensa riferito all'anno della richiesta: es. 2020/2021”;

scuola di frequenza.

Come controllare i pagamenti?

Infine, è possibile controllare i pagamenti tramite accesso al portale della carta regionale dei servizi. Si ricorda che per accedere al portale della carta regionale dei servizi è necessario attivare la Carta Regionale dei Servizi del bambino (ossia la tessera sanitaria), ricevere i codici di utilizzo e disporre del lettore di smart card per il computer. Per informazioni sulle modalità di attivazione, sull'acquisizione dei codici di utilizzo e su come ricevere il lettore di smart card basta accedere al sito della Regione Friuli Venezia Giulia sulla sezione dedicata.

