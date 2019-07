Punti patente, come verificarli da casa e i corsi per recuperarli

La norma relativa ai punti della patente di guida è entrata in vigore il primo luglio del 2003, facendo in modo che tutti gli automobilisti entrassero in possesso, in partenza, di 20 punti sulla loro patente. Con il passare del tempo il nostro punteggio può essere variato, in che modo?

Può essere diminuito , come conseguenza di infrazione commesse;

può essere aumentato , grazie ai bonus di buona condotta;

può essere recuperato, se avete frequentato dei corsi di recupero.

Punti patente, la normativa

Partendo da un totale di 20 punti, in base alla condotta di guida, è possibile essere premiati con due punti ogni anno qualora non si commettano infrazioni, mentre, qualora si dovessero violare le norme del Codice della Strada, questi possono essere detratti in base alla singola infrazione. Il massimo di punti accumulabili sulla patente è di 30 ed oltre questo limite, anche in caso di ulteriori anni di “buona condotta”, non è possibile andare.

Verifica punti patente tramite telefono

Un modo per scoprire il saldo dei tuoi punti patente è tramite telefono, chiamando al numero 848 782 782, attivo 24 ore su 24. Le telefonate vanno effettuate solo da telefono fisso e non da cellulare. Il costo è quello di una telefonata urbana e la procedura è breve e veloce. Un messaggio registrato del Servizio informazioni del Ministero delle Infrastrutture vi guiderà nel breve percorso da svolgere:

digita la tua data di nascita: 2 cifre per giorno e mese e 4 cifre per l’anno (01/01/2015);

digita il numero della tua patente, seguito dal tasto cancelletto # (solo caratteri numerici).

Verifica punti patente Online

Se non avete un telefono fisso a disposizione o semplicemente preferite i servizi web, vi basterà inserire l’indirizzo web www.ilportaledellautomobilista.it per accedere al portale creato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. La procedura durerà circa 10 minuti in quanto prevede la necessaria registrazione gratuita al portale. I dati necessari da inserire per la registrazione al portale sono:

nome e cognome;

codice fiscale;

data di nascita e indirizzo di residenza;

numero della patente;

indirizzo email a cui verrà inoltrata la mail di conferma di creazione dell’account.

Effettuata la registrazione, sarà sufficiente cliccare sul link “servizi online” e successivamente su “saldo punti patente”. In questo modo, totalmente gratuito, potrete controllare i punti patente comodamente da casa.

Verifica punti patente con l’App della Motorizzazione Civile

Una volta registrato sul portale, potrete scaricare l’app della Motorizzazione Civile IPatente che vi permetterà di verificare i punti patente in modo immediato. L’app è gratuita e scaricabile direttamente da AppStore ed è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. Inoltre, l’app vi permetterà di monitorare le scadenze dei veicoli in possesso come quella del bollo e della revisione.

Recupero punti patente, come fare?

Una volta che avrete effettuato il controllo punti patente tramite una delle tre precedenti modalità, potreste accorgervi di possedere un saldo punti decisamente basso. Potrete recuperarli frequentando i corsi dedicati presso le autoscuole e i centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti. Dopo 12 ore di lezione si andranno a recuperare fino a 6 punti non potendo, comunque, andare oltre il limite di 20. In questi corsi saranno trattati vari argomenti e non sempre sarà necessario sostenere un esame, sarà sufficiente la raccolta delle presenze.

Autoscuole con corsi di formazione per recupero punti a Trieste

Per ulteriori informazioni potrete recarvi nella sede centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Via Italo Svevo, 14.