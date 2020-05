Mobilità sostenibile: è boom di vendite per le biciclette

La mobilità sostenibile è sicuramente uno dei temi del momento. Con la recente riapertura delle attività, molti centri hanno incentivato l’uso delle biciclette, tanto che - in un periodo particolare come questo, dove magari i mezzi di trasporto pubblico sono meno utilizzati del solito - è stato già registrato in molte città un interessante boom di vendite. Moltissimi rivenditori hanno infatti registrato nelle prime due settimane della Fase 2 un aumento delle vendite di biciclette, questione forse anche dovuta al nuovo bonus mobilità che prevede un rimborso fino a 500 euro per l'acquisto di monopattini e bici, anche elettrici.

Insomma, un settore che forse non sta risentendo della crisi? Dalla grande distribuzione ai produttori, fino ad arrivare ai rivenditori, in questi giorni è assalto alla mobilità sostenibile. Sono tanti i cittadini che si stanno rivolgendo alla grande distribuzione e ai negozi specializzati per acquistare una bici, un mezzo che si sta dimostrando una valida alternativa al classico trasporto pubblico.