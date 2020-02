Ricordare Nadia Toffa a Servola non è una priorità, Babuder: "Voto di ripicca"

Il murales di Servola dedicato alla giornalista de Le Iene Nadia Toffa non è urgente. Ad averlo deciso è il Consiglio comunale riunitosi ieri 17 febbraio che ha votato no alla richiesta di Forza Italia di anticipare la "discussione per velocizzare l'iter di attuazione". A rendere nota la scelta dell'aula è Michele Babuder, forzista che si era interessato alla vicenda "dopo aver raccolto l'invito di chi le ha voluto più bene, degli amici e in particolare dei residenti di Servola che mi avevano proposto di portare in Consiglio comunale una mozione a tal fine".

Babuder critica la Lega e l'opposizione, responsabili di quella che viene definito un voto di "ripicca". Le motivazioni ufficiali risiederebbero dalla grande mole di mozioni "in attesa". "Nonostante la preventiva condivisione e la presentazione di un'ulteriore proposta di commissione volta a organizzare anche un evento benefico di raccolta fondi - continua Babuder - per alcuni, l'argomento può attendere". Insomma, per il forzista il più classico dei "no se pol" alla triestina. A votare a favore invece la stessa Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lista Dipiazza.