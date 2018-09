Mense Polizia, Serracchiani (Pd): «Servizio carente e inadeguato»

Serracchiani ricorda infatti nell’interrogazione la storia del servizio mense delle caserme triestine della Polizia di Stato «Nel 2015 - scrive la parlamentare del Pd- il servizio mensa era stato affidato ad una società poi coinvolta nell’inchiesta denominata “Mafia Capitale”. A seguito di tale coinvolgimento è poi subentrata la società “Elior Ristorazione” Spa di Milano, del Gruppo Gemeaz Elior. Sin dall’inizio - scrive Serracchiani nell’interrogazione - le organizzazioni sindacali di categoria, attraverso numerose segnalazioni da parte degli utenti , avevano eccepito sulla qualità e la quantità del cibo, evidenziando che via via era progressivamente peggiorata e, ultimamente, il cibo era garantito saltuariamente a causa della mancata corresponsione degli straordinari ai lavoratori della società appaltante».

«Recentemente - aggiunge l’esponente del Pd - è stato». Per Serracchiani «è del tutto evidente che siamo in presenza di» e quindi chiede anche ai ministri interessati «se intendano valutare l’opportunità, nell’ambito delle loro prerogative, di verificare il rispetto dei vigenti contratti di appalto e le ragioni della mancata indizione di apposite gare per la fornitura dei servizi di mensa e pulizia per le Caserme di Polizia di Trieste, compresa la Questura».