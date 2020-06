Tre friulani tra gli "eroi del Covid" nominati Cavalieri al merito della Repubblica

È stato proprio ieri, 3 giugno 2020, che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato i nuovi Cavalieri al merito della Repubblica, ben 57 persone che si sono contraddistinte con storie bellissime e sono state riconosciute per la grande dedizione e il forte impegno mostrato durante l'emergenza epidemologica da Coronavirus. Tra i 57 italiani premiati hanno ricevuto l'encomio anche tre eccellenze del Friuli Venezia Giulia.

Come si legge su una nota del Quirinale, il presidente ha voluto insignire dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica "un primo gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del Coronavirus. I riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente rappresentare l’impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali".

Tra i cittadini a cui il capo dello Stato ha voluto attribuire l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica c'è Maurizio Cecconi, professore di anestesia e cure intensive all’Università Humanitas di Milano e originario di Gonars, in provincia di Udine, è stato definito da Jama (il giornale dei medici americani) uno dei tre eroi mondiali della pandemia. Spuntano anche i nomi di Alessandro Santoianni e Francesca Leschiutta, rispettivamente direttore della casa di riposo della Parrocchia di San Vito al Tagliamento (PD) e coordinatrice infermieristica che, insieme agli altri dipendenti, sono rimasti a vivere nella struttura per proteggere gli anziani ospiti. Inoltre, Santoianni è direttore della casa di riposo di Paluzza (UD), una delle strutture più colpite dal Covid in regione.