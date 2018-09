Le rubano dalla borsa appesa sul passeggino: l'appello di Debora

«Ci provo.... mi hanno appena rubato il portafoglio dalla borsa appesa sul passeggino vicino a me tra Portizza e Bata in piazza Borsa, se qualcuno ha visto qualcosa o lo ha trovato sarebbe meraviglioso! Grazie (un portafoglio enorme a fiorellini)». Questo l'appello di Debora sul gruppo Facebook Te son de Trieste se...,nella speranza di ritrovare il portafoglio che le hanno rubato questa mattina, venerdì 21 settembre. Dopo essersi recata in Questura a denunciare il fatto e dopo aver bloccato il bancomat, Debora rimane ora in attesa.