La triestina Anna Biagiolini è campionessa italiana di windsurf slalom

Nello splendido Golfo Di Talamone (GR) si è svolto il 7,8,9, settembre il campionato Italiano windsurf slalom giovanile (FIV) 35 partecipanti provenienti da tutta Italia fa i 12 e i 19 anni si sono dati battaglia in acqua in tre giornate di sole mare caldo e tanto divertimento. Vi hanno preso parte le sorelle Triestine Biagiolini. Anna, già vicecampionessa mondiale che ha gareggiato nella classe superiore alla sua nella categoria under 20 (maschile e femminile assieme).

La vittoria

Nonostante un infiammazione al ginocchio che l'ha tenuta ferma da oltre un mese, ha gareggiato solo 2 giorni su 3 vincendo il titolo di Campione Nazionale femminile under 20 e dando filo da torcere a parecchi maschietti anche piu grandi di lei. Grande l' accoglienza ai concorrenti da parte del TWKC di Talamone che ha organizzato assieme all' AICW (associazione Italiana Classi Windsurf) il primo campionato Italiano Windsurf Slalom giovanile riconosciuto dalla FIV (Federazione Italiana Vela) con tavole monotipo Roberto Ricci Designs ed una formula dedicata alla crescita di nuovi giovani.

La sorella Caterina

Bell' esordio anche della “little sister” Caterina (14 anni) che gareggiando in classe under 15 di solo maschi si è piazzata 9 su 15 prima ed unica femmina. Anna nell' attesa di recuperare la forma fisica continua la preparazione in vista dei prox appuntamenti di fine stagione e dà un' ambiziosa occhiatina ad altri eventi internazionali del il prox anno.