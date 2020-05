Droga nelle piazze di Trieste: arrestati sei spacciatori

Sono sei i cittadini stranieri arrestati il 12 maggio per detenzione e spaccio di droga, l'ultimo atto di una complessa indagine sulle piazze triestine diretta dal Sostituto Procuratore Federico Frezza e condotta dagli agenti della “Sezione Criminalità diffusa, extracomunitaria e prostituzione” della Squadra Mobile. Gli indagati, di diverse nazionalità (Iraq, Afghanistan, Algeria, Palestina, Senegal e Nigeria), avrebbero operato nelle principali piazze cittadine tra le quali Largo Barriera, Piazza San Giovanni, Piazza Goldoni e Piazza Libertà, nonché l’area intorno al Silos. Nonostante i molti arresti in questa zona, uno degli arrestati è stato più volte trovato in possesso di dosi di hashish destinate allo spaccio. Sono stati monitorati i principali luoghi di aggregazione dove è maggiore l’afflusso di giovani. Tra i clienti anche un minorenne.

Lo spaccio

Non c'era una zona fissa preposta allo spaccio, gli indagati si spostavano in base alle esigenze dei clienti e all’orario, ognuno agiva per lo più da solo, portando con se le dosi per le singole richieste. Nelle perquisizioni effettuate nel corso della giornata sono stati sequestrati circa 20 grammi di marijuana ed un passaporto italiano rubato. Dopo gli atti di rito tre degli indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Proseguono le investigazioni dirette dalla Procura della Repubblica di Trieste.

