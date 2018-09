Notte bianca, Lorenzo Fragola: «Vi aspetto» (VIDEO)

Conto alla rovescia per la Notte bianca di domani, sabato 8 settembre, che vedrà i Lorenzo Fragola in piazza Ponterosso per la “notte bianca” Eventi a Trieste

„negozi aperti fino all’una di notte, animazione per bambini, dj set e dulcis in fundo una mortadella gigante a disposizione.

L'ospite d'eccezione, Lorenzo Fragola , vincitore di X Factor 8 e interprete di successi quali "Siamo uguali" e "L'esercito del selfie", manda un video in anteprima dove invita tutti a venire a cantare con lui.

A seguire i videomessaggi di altri due artisti triestini che animeranno la serata: Daniele Pieve, in arte "23 official" e Lorenzo Gullo (Dj Gullo).

Attendere un istante: stiamo caricando il video...