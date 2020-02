I benefici del foam roller, cos'è e come utilizzarlo

Il foam roller è un attrezzo cilindrico in materiale spugnoso che viene solitamente utilizzato per migliorare l’equilibrio e la postura, soprattutto dopo dei traumi, e anche per allenare la propriocezione (la consapevolezza del corpo nello spazio in cui ci muoviamo).

Tipologie

Esistono diverse tipologie di foam roller: quelli più duri, ad esempio, sono utili per un massaggio profondo, mentre quelli morbidi servono a chi si avvicina al metodo per la prima volta, ma anche per chi ha rigidità alle articolazioni, come nel caso degli anziani.

Come si utilizza

Utilizzarlo è molto semplice, basta far rotolare il rullo sulla muscolatura infiammata, in questo modo si esercita una pressione dolce e progressiva sulle fibre muscolari, consentendone il rilassamento. Per usarlo nel modo corretto, è importante che questo venga appoggiato su una superficie piana e non scivolosa. Ogni esercizio va praticato per almeno un minuto, ed è possibile utilizzarlo in posizione eretta, seduta o supina.

Vantaggi

Sono molti i vantaggi derivanti dal suo utilizzo, tra questi ricordiamo:

La salute: per la prevenzione degli infortuni, terapia e riabilitazione muscolare.

Per fare attività fisica: è un utile complemento sportivo o di fitness, soprattutto per certi esercizi di mobilità.

Benessere ad estetica: nel wellness, il foam roller viene impiegato per il rilassamento muscolare e come strumento per la riattivazione della circolazione del sangue e per il drenaggio linfatico, utile nella lotta contro la cellulite. Il roller, infatti, produce gli effetti di un massaggio sportivo.

Miglioramento della flessibilità: abituare il muscolo all’allungamento consente una migliore mobilità articolare e una maggiore flessibilità, e questo strumento è anche utile a ciò.

Esercizi

Ecco una serie di consigli per effettuare degli esercizi in casa: