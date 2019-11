Yoga Fit, la disciplina che allontana lo stress e aiuta a perdere peso

Abbiamo già parlato dello yoga e dei molteplici benefici che apporta al nostro organismo. Esistono diversi tipi di yoga, i più classici si concentrano principalmente sulla ricerca spirituale, ed altri, invece, sono proiettati esclusivamente sui benefici fisici che questa interessante disciplina apporta. La scelta è strettamente personale e dipende dai bisogni e dagli obiettivi di ognuno. Tra le varie tipologie esistenti, oggi vi parliamo dello Yoga Fit, una disciplina creata da un insegnante di yoga di Los Angeles nella metà degli anni '90.

Cos'è lo Yoga Fit

Lo Yoga Fit è una disciplina che integra al classico yoga anche il fitness. Ideale quindi, non solo per chi tramite lo yoga vuole allenare la mente e concentrarsi sul rilassamento e lo scarico delle tensioni, ma anche per chi vuole perdere peso, inserendo esercizi di fitness tradizionale che scolpiscono il fisico, allungano i muscoli e aumentano la flessibilità.

Gli esercizi

Lo Yoga Fit unisce le pose dello hatha yoga a squat, sit up, push up e altri esercizi del fitness in una sequenza, creando così un “flow”, un flusso benefico per mente e corpo. Gli esercizi da fare sono molteplici, da quelli più semplici da svolgere comodamente in casa, a quelli più complessi che, sicuramente, un Maestro di yoga potrà insegnarvi.

Benefici

I benefici derivanti dalla pratica dello Yoga Fit sono molteplici. Alcune posizioni, ad esempio, aiutano ad eliminare le tossine in eccesso ed, inoltre, tonificano i muscoli in quanto si ispirano agli esercizi isometrici. Tali posizioni mettono in tensione i muscoli per un certo lasso di tempo ed è questo, che appunto, favorisce la tonificazione. Ma i benefici ottenuti non si limitano al fisco, essi comprendono anche la salute. Difatti migliorando la respirazione, lo Yoga Fit è utile a migliorare la circolazione del sangue rinforzando il sistema immunitario. Anche chi soffre di emicrania può ottenere grandi vantaggi dalla pratica di questa disciplina, in quanto lo stress si riduce e si riducono di conseguenza anche gli attacchi di mal di testa possibilmente aggravati dal disallineamento tra fisico e stress.

