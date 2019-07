Stile urban, i trucchi creare un moderno loft a Trieste

Quanti di noi hanno sognato almeno una volta nella vita la grande mela e quel panorama mozzafiato dello skyline di New York? Circa a metà degli anni ’50, proprio in questa città nasce un modo tutto nuovo di concepire l’abitazione cittadina, molti magazzini e vecchi depositi vennero riutilizzati come lussuosi appartamenti dando vita ad un nuovo stile di arredamento. I primi loft e openspace cominciarono a farsi spazio e nacque lo stile industriale, caratterizzato da materiali, forme e colori molto duri. Come sarebbe bello poter abitare in una di quelle case dallo stile urban a diversi metri da terra. Anche se non abbiamo a disposizione grandi spazi, ci sono tanti trucchetti per avvicinarsi a questo stile moderno. Scopriamole.

Le caratteristiche di un loft

Il loft è un’abitazione ottenuta dalla ristrutturazione di un’area industriale o commerciale dismessa. Da questo deriva una maggiore altezza del soffitto rispetto ad una normale abitazione e una grande quantità di finestre. L’ampio spazio a disposizione è organizzato tendenzialmente in un ambiente unico. Gli spazi sono ampi e aperti, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di ampie vetrate e finestre che regalano un'avvolgente luminosità all’ambiente. Nei loft viene particolarmente apprezzata la valorizzazione degli elementi preesistenti così come la sensibilità ecologica.

Come rendere la propria casa simile ad un loft

Anche se non deriva dalla ristrutturazione di un edificio industriale e le dimensioni sono decisamente più contenute, attraverso alcuni accorgimenti la casa può assumere le caratteristiche del loft che desideriamo:

Per prima cosa, se stiamo ristrutturando, valutiamo se abbattere qualche parete, per rendere l'ambiente più grande e più in stile "loft".

Rendiamo l’ambiente luminoso e arioso limitando o abolendo le tende affinché dalle finestre entri più luce possibile.

Quando l’altezza del soffitto lo permette, un soppalco e una scala in stile fa immediatamente loft.

L’arredamento deve essere minimal , tendenzialmente moderno, dai colori chiari e luminosi. Si può anche optare per stili diversi ma sempre puntando sull’essenziale e sulla comodità.

Un bianco essenziale è tipico dei loft e i colori chiari alle pareti rendono l’ambiente più grande. Solo se abbiamo davvero grandi spazi possiamo permetterci tinte più scure, uno stile grezzo nella tinteggiatura, l’effetto cemento a vista o, quando è possibile, mattoni a vista, richiamando le pareti dell’ex fabbrica da cui il loft è stato ricavato.

Analogo discorso riguarda la pavimentazione. Nei grandi spazi va bene tutto, anche il cemento spatolato, mentre in un alloggio dimensioni più ridotte converrà puntare ad esempio sul gres che imita il legno.

