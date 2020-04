Il coronavirus fa slittare le cerimonie in ricordo dei "figli delle stelle"

Il Comune di Trieste informa che, in accordo con la Questura di Trieste, le cerimonie previste nella giornata del 18 aprile, in memoria degli agenti di Polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi il 4 ottobre scorso, sono state rinviate a data da destinarsi. Non appena possibile sarà individuata una nuova data, compatibilmente con le misure di contrasto e contenimento adottate per l’emergenza Covid-19 “Coronavirus”.

