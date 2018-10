È tempo di fave triestine: la ricetta

È tempo di fave triestine! Per chi non lo sapesse, le loro origini sono molto antiche. Il dolce, infatti, veniva offerto e consumato in occasione di riti legati alle attività d'oltretomba.

Oggi vengono consumate nel periodo autunnale da settembre a novembre, in particolar modo il 2 novembre.

I tre colori simboleggiano il ciclo della vita: il bianco la nascita, il rosa la vita e il marrone la morte.



Ingredienti

250 g di mandorle

120 g farina 00

3 albumi

240g di zucchero

50 cl di Rosolio bianco

50 cl Alchermes

2 cucchiai di acqua di rosa

3 cucchiai di cacao in polvere

1 bustina di Vanillina

Preparazione

Spargete le mandorle su una teglia e fatele tostare in forno caldo a 180 °C . Toglietele dal forno, fatele raffreddare e tritatele finemente. Montate a neve i tre albumi, aggiungete la farina, lo zucchero e le mandorle tritate.

Dividete la massa in tre parti ed aggiungete alla prima i tre cucchiai di cacao e un pizzico di vaniglia, alla seconda il rimanente della vaniglia ed il rosolio e alla terza l'acqua di rose e l'alchermes. Realizzate delle palline e infornatele per circa 10-15 minuti (forno preriscaldato a non più di 100 °C).