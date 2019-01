Crisi Principe, concordato o cessione: futuro incerto per i 500 dipendenti

Concordato in continuità (che non prevede necessariamente la cessazione della produzione) o cessione (parziale o totale) delle attività di sei stabilimenti sparsi tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia. Come dichiarato dall'Ansa, la decisione spetterà domani allo staff di professionisti reclutato dai coniugi Mario e Sonia Dukcevich.

Lo scorso 28 dicembre, i soci di maggioranza del Gruppo Kipre avevano pubblicato un comunicato sul quotidiano Il Sole 24 ore sulla difficile situazione dell'azienda.

Sono 500 circa i dipendenti che dovranno ancora attendere per capire quale sarà la loro sorte.