Controlli anti Covid: 23 sanzioni e una sola denuncia sabato nove maggio

Una sola denuncia a Trieste nella giornata di ieri, sabato nove maggio: il report quotidiano dei controlli anti Covid 19 le denunce (per reati estranei alle misure anti Covid) scendono ancora dalle dieci rilevate venerdì 8 a una sola, invertendo la tendenza in salita che aveva caratterizzato l'inizio della fase due. 23 le sanzioni per violazioni dei divieti anti contagio su 680 persone controllate, dato in leggero aumento rispetto al giorno prima. Tra i sanzionati, come confermato dalla Questura, anche 4 persone che hanno preso la parola alla manifestazione in piazza Unità a favore della riapertura dei negozi. Controllate 110 attività commerciali, nessuna di queste è stata sanzionata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono state sanzionate in tutto il Fvg 75 persone su un totale di 3210 soggetti sottoposti a verifica. Le persone denunciate per altri reati sono state 6. 1109 le attività commerciali controllate, anche in questo caso nessuna sanzione.