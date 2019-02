La millefoglie più grande del mondo tagliata col "Macete" (FOTO)

Una torta da 673 chili, 230 uova usate per la crema. La millefoglie più grande del mondo è ora triestina ed è stata realizzata al centro commerciale Torri d'Europa per il 16esimo anniversario dell'attività. Il record era stato conquistato nel 2009 dal Gruppo Alpini di Caronno Pertusella (Lombardia) e da ieri, 23 febbraio, è Trieste a entrare nel guinness dei primati con una ricetta ispirata alla crema carsolina. Dopo il valzer da Guinness dei primati e la Barcolana eletta regata più grande del mondo, si tratta dell'ennesima soddisfazione per la città.

IL VIDEO

A colpi di "Macete"

Il taglio iniziale è stato inferto con un “Macete”, arma da taglio che strizza l'occhio al celebre programma di Telequattro i cui protagonisti, Maxino e Flavio Furian, erano presenti all'evento insieme al sindaco Roberto Dipiazza e all'assessore comunale al commercio Lorenzo Giorgi.